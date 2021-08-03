Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о его покойном отце
22:15
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова экс-чемпиона Конора Макгрегора о его покойном отце.
«Это ужасно», — сказал Нурмагомедов во время интервью изданию TMZ Sports.
Напомним, после того как Дастин Порье выиграл у Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде, Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло».
«Ковид — добро, а папа — зло?» — написал Конор, однако сразу удалил твит.
Отец Хабиба умер 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.tmz.com/2021/08/03/khabib-nurmagomedov-ufc-comeback-retirement-fighting/
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