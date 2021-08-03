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Хабиб — о Федоре Емельяненко: «Давать ему хорошего соперника — это желать ему поражения»

22:29
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com
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Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий соперник Федора Емельяненко будет непростым.

«Не хочется, чтобы Федор рубился с молодыми львами… В свое время он все доказал, — сказал Нурмагомедов в интервью представителям СМИ после турнира EFC 38. — Когда тебе 44 года, какого соперника ему можно желать? Давать ему хорошего соперника — это желать ему поражения. Соперник у него в моем понимании непростой».

Емельяненко проведет следующий бой ну турнире Bellator, который состоится 23 октября в Москве. Руководство американской лиги пока не сообщило, кто выйдет в клетку против легендарного россиянина. ?

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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