Хабиб готов драться с Фергюсоном, если UFC назовет место проведения боя и его выпустят из России

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в интервью ESPN отметил, что готов выйти на бой с американцем Тони Фергюсоном, если UFC назовет место проведения.

— Я ежедневно тренируюсь утром и вечером. Подготовка проходит в зале, которые находится у меня дома, — сазал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Этот бой не должен был стать рядовым, ведь я на данный момент являюсь главной звездой UFC, непобежденным чемпионом. При этом за 16 дней до поединка никто не знает, где он пройдет, это непрофессионально со стороны организации.

Мне необходимо знать место проведения турнира, чтобы рассчитать определенные моменты — перелет, акклиматизацию, завершение тренировок. Если UFC сейчас назовет мне локацию, а я смогу вылететь из России, то бой состоится, даю 100 процентов. Я каждый день просил Дану Уайта назвать место проведения поединка, но мне ничего не ответили. Я просто хочу драться, бой очень важен для меня, он станет самым большим в истории UFC.