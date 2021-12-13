Хабиб Нурмагомедов готов подписать в свою лигу Тони Фергюсона и Коди Гарбрандта
14:28
Владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов допустил, что подпишет Тони Фергюсона и Коди Гарбрандта в свой промоушен.
«Хотим 8-9 турниров провести в Америке. Тони Фергюсон или Коди Гарбрандт в EFC? Все может быть. Я думаю, что, скорее всего, Кевина Ли подпишем, потому что мы близки к подписанию, но не официально».
Фергюсон и Гарбрандт являются бойцами UFC, но их карьеры переживают не самые лучшие времена в лучшей лиге мира.
Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе, а Гарбрандт — бывший неоспоримый чемпион легчайшего дивизиона UFC.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю