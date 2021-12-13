Хабиб Нурмагомедов готов подписать в свою лигу Тони Фергюсона и Коди Гарбрандта

Владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов допустил, что подпишет Тони Фергюсона и Коди Гарбрандта в свой промоушен.

«Хотим 8-9 турниров провести в Америке. Тони Фергюсон или Коди Гарбрандт в EFC? Все может быть. Я думаю, что, скорее всего, Кевина Ли подпишем, потому что мы близки к подписанию, но не официально».

Фергюсон и Гарбрандт являются бойцами UFC, но их карьеры переживают не самые лучшие времена в лучшей лиге мира.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе, а Гарбрандт — бывший неоспоримый чемпион легчайшего дивизиона UFC.