Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб Нурмагомедов готов подписать в свою лигу Тони Фергюсона и Коди Гарбрандта

14:28
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов допустил, что подпишет Тони Фергюсона и Коди Гарбрандта в свой промоушен.

«Хотим 8-9 турниров провести в Америке. Тони Фергюсон или Коди Гарбрандт в EFC? Все может быть. Я думаю, что, скорее всего, Кевина Ли подпишем, потому что мы близки к подписанию, но не официально».

Фергюсон и Гарбрандт являются бойцами UFC, но их карьеры переживают не самые лучшие времена в лучшей лиге мира.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе, а Гарбрандт — бывший неоспоримый чемпион легчайшего дивизиона UFC.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Как правильно выбрать нижнее белье для тренировок
Оператор СП-2 прокомментировал заявления Берлина о проекте
0