Гусейнов хочет провести бой с Емельяненко: «Дайте мне его. Терпения уже нет у меня»
10:43
Средневес Артур Гусейнов хочет провести поединок против тяжеловеса Александра Емельяненко, с которым у него разгорелся конфликт в Сети.
«Дайте мне его уже, терпения уже нет у меня», — написал Гусейнов в Instagram.
В конце ноября Емельяненко посоветовал Гусейнову завершить карьеру, заявив, что у Гусейнова на животе висит спасательный круг. В ответ Гусейнов записал видеообращение, в котором он назвал позором и стыдом выступление Емельяненко в бою против Марсио Сантоса.
В начале декабря Емельяненко в интервью Азамату Бостанову назвал Гусейнова дагестанской свиньей.
На счету Гусейнова 25 побед, 11 поражений и 1 ничья. У Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.
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