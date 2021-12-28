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Гусейнов хочет провести бой с Емельяненко: «Дайте мне его. Терпения уже нет у меня»

10:43
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Средневес Артур Гусейнов хочет провести поединок против тяжеловеса Александра Емельяненко, с которым у него разгорелся конфликт в Сети.

«Дайте мне его уже, терпения уже нет у меня», — написал Гусейнов в Instagram.

Публикация от Артур Гусейнов (@arturguseynov)

В конце ноября Емельяненко посоветовал Гусейнову завершить карьеру, заявив, что у Гусейнова на животе висит спасательный круг. В ответ Гусейнов записал видеообращение, в котором он назвал позором и стыдом выступление Емельяненко в бою против Марсио Сантоса.

В начале декабря Емельяненко в интервью Азамату Бостанову назвал Гусейнова дагестанской свиньей.

На счету Гусейнова 25 побед, 11 поражений и 1 ничья. У Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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