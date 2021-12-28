Российская ММА-лига RCC разместила у себя в Instagram официальный постер к поединку между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Точная дата боя не сообщается, но известно, что он пройдет летом следующего года в Екатеринбурге и будет состоять из пяти раундов.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. У 35-летнего Исмаилова — 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.