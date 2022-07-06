Грузинский боец сломал сопернику кости лицевого черепа в трех местах на UFC on ESPN 37

29-летний американский средневес Кайл Дакас (11-3) сообщил, что после поединка с Романом Долидзе (10-1) на UFC on ESPN 37 он получил множественные переломы, из-за которых ему пришлось лечь под нож.

«Во время поединка я получил удар коленом, которое сломало кости лицевого черепа в трех местах, — сказал Дакас в соцсетях. — Согласно томографии, у меня два орбитальных перелома и перелом в глазнице и под ней.

Операция прошла успешно. К сожалению, мне вставили три пластины. Та, что под глазом, не является пластиной — она как бы сплетается с моей лицевой костью, и в конечном счете станет с ней единой целой. Другие пластины просто вкручены в мое лицо и скулу".

Дакас проиграл Долидзе нокаутом в первом раунде. Бой прошел 18 июня в Остине, США.