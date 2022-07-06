Шавкат Рахмонов: «Я сильнее Чимаева во всех аспектах»

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) уверен, что он лучше Хамзата Чимаева (11-0) во всех аспектах.

«Я везде сильнее Чимаева, — сказал Рахмонов журналистам в Казахстане. — Не знаю, когда состоится наш бой, время покажет, но я хотел бы подраться с ним в чемпионском поединке, в пяти раундах. Для меня это будет очень интересно.

Я бы не сказал, что Чимаев является для меня самым неудобным соперником в дивизионе. Есть и более неудобные. В принципе, он для меня обычный соперник. Конечно, он хороший боец, но я не считаю его особенным. Просто он хайпует сейчас, преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает. У всех можно выиграть. Вы видели, как он с Бернсом подрался. До этого говорил: «Я удары не пропускаю», а в итоге столько пропустил. Просто он еще не дрался с человеком, который может у него выиграть».

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.