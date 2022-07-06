UFC 276 с участием Адесаньи и Волкановски показал низкие продажи платных трансляций

Несмотря на то, что на номерном турнире были бои с участием двух чемпионов UFC — Исраэля Адесаньи (23-1) и Александра Волкановски (24-1), а также популярного представителя легчайшего веса Шона О'Мэлли (15-1), продажи платных трансляций турнира оказались крайне низкими. Всего было продано около 400 тысяч трансляций по всему миру. Об этом сообщает издание Sports Business Journal.

Для сравнения, количество продаж турнира UFC 271 с участием Адесаньи и Роберта Уиттакера (23-6) составило 600 тысяч трансляций, а UFC 253 с участием Адесаньи и Пауло Косты (13-2) — 700 тысяч.

Судя по всему, подобная тенденция низких продаж турниров с участием Адесаньи продолжится, потому что четыре последних поединка нигерийца закончились решением судей. При этом многие люди, присутствовавшие на UFC 276, стали покидать арену задолго до окончания поединка Адесаньи с Джаредом Каннонье (15-5).