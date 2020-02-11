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Григорий Попов исключен из UFC

21:11

UFC отчислил из промоушена или не продлил контракты с восемью бойцами, информирует MMA Junkie. Условия их выхода из UFC не сообщаеются.

Среди этих бойцов находится россиянин Григорий Попов, который потерепел два поражения.

В июне 2019 года он дебютировал на турнире UFC 238 и проиграл Эдди Уайдленду. Во втором бое в Москве на турнире UFC Fight Night он в андеркарде проиграл Дэйви Гранту.

До UFC 35-летний Попов провел 15 боев, из которых два проиграл.

Также из UFC исключены Бен Сондерс, Натан Кой, Калиндра Фариа, Джуниор Албини, Сон Джин Сун, Брендон Дэвис и Дэниэл Шпитц.

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