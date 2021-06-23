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Гончаров не примет бой против Емельяненко: «Люди будут говорить, что я победил алкоголика»

16:50
Евгений Гончаров. Фото Instagram
Евгений Гончаров. Фото Instagram
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Российский боец ММА Евгений Гончаров вспомнил давний конфликт с Александром Емельяненко, объяснив, почему он сейчас не примет бой против него.

«Я ему тогда предлагал выйти и ответить за свои слова в клетке, — сказал Гончаров «СЭ». — Выйди и докажи, что я — никто, а ты — великий боец. Он по понятным причинам не захотел этого.

Он весело отвечает? Весело. Но мне это веселье не понравилось, — продолжил Гончаров. — Он меня оскорблял, и мне хотелось надрать ему задницу за это. Опять же, не получилось. А если сейчас я с ним буду драться, то как это будет выглядеть? Скажут: «Выбрал себе соперника — Сашу, который спился, и который алкоголик». Это, скажем так, ниже моего мужского достоинства. На такой бой сейчас не соглашусь.

Тогда мне хотелось с ним драться, потому что он был в хорошей форме. Это было после ничьи с Тони Джонсоном".

На счету Гончарова 15 побед, 3 поражения и 1 несостоявшийся бой.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/cWf2N5HOsfg

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