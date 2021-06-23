Тяжеловес лиги ACA Евгений Гончаров рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко, которого он раньше вызывал на бой.

«Мне Саша Емельяненко нравился, как боец, но когда он начал гнать на меня в том плане, что я сделал ему вызов — он был бойцом клуба «Ахмат», а я таковым не являлся, — сказал Гончаров «СЭ». — Я был чемпионом лиги «Ахмат», и говорил ему: «Я — чемпион лиги, а ты на первом месте в рейтинге. Давай встретимся и покажем хороший бой». На что с его стороны понеслась грязь в мой адрес — что на сборах будто убегал от него.

Я когда был на сборах в «Ахмате», он вообще ни с кем не стоял в парах. Ни с кем не боролся, ни с кем не боксировал. Он только бил по груше и прыгал на скакалке. Я ему неоднократно предлагал бороться, провести спарринги, а он: «Да не-не, я не буду. У меня нога болит». Или: «У меня плечо болит». Это стопроцентная информация, и есть люди, которые подтвердят это. А он рассказывает, что он мне предлагал, а я от него убегал. Знаете? Якобы я от него прятался, говорил: «Да нет, дядя Саша. Не бейте». Так что ли? Примерно так он себе все и представляет. Ну что это за чёс?».

На счету Гончарова 15 побед, 3 поражения и 1 несостоявшийся бой. В прошлом Евгений являлся чемпионом промоушена АСА в тяжелом весе.