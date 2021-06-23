Александр Волков: «Съедаю больше 4500 калорий в день»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков рассказал в интервью «СЭ» о своем питании и работе по набору мышечной массы.

— В последние года полтора с вашим телом произошла трансформация — вы набрали серьезную массу. Не сильно ли она откатилась, когда пошли в отпуск после боя с Оверимом? Ведь генетика худого человека такова, что набирается тяжело, уходит быстро.

— Практически ничего не потерял. Да, это правда, что масса откатывается назад практически сразу, если не заниматься. Но я после Оверима не бросал тренировки. Самое главное, что я изменил вообще за эти годы — я не перестаю заниматься своими тренировками. Даже если отдых, перерыв, я прихожу в зал один-два раза в неделю и поднимаю тяжелые веса, работаю с железом на самые базовые упражнения, поэтому вес остается. После Оверима было, что со 120 кг вес ушел к 117, но это временно. В целом, я стараюсь силу поддерживать, развивать.

Раньше до определенного момента я делал силовую работу на начальном этапе подготовки, потом бросал ее за месяц до боя, после самого боя какое-то время отдыхал, не тренировался и только где-то через месяц снова начинал заниматься железом. Получается, перерыв был в два месяца по железу, и естественно я никак не мог силу набрать и развить, потому что все время был откат. Сейчас мы это учли, с силой я занимаюсь постоянно, поэтому есть постоянный рост.

— Жорж Сен-Пьер рассказывал, что когда готовился к дебюту в среднем весе и набирал массу, то один прием пищи в день у него всегда был через силу. Вам нужно много есть, чтобы сохранять массу — есть приемы через силу или все едите в удовольствие?

— Объем еды у меня очень большой, если честно. Я ем больше 4,5 тысяч калорий в день — обычный рацион составляет 3,5 тысячи и плюс напитки, дополнительные перекусы. Питание очень усиленное, это необходимо, чтобы набрать силу. Со временем к этому привыкаешь и кажется, что это нормально. У меня бывает такое, что я несколько дней могу питаться не очень хорошо — вот сейчас приехали в Америку и какое-то время, пока размещались, пока находили, как бы обустроиться, питался так себе, но вес не ушел. Как оказалось, это даже не сильно принципиально, если постоянно есть полноценную белковую пищу плюс достаточное количество калорий. И тогда вес остается хорошо. У меня еще плюс — из-за того, что я не толстею, могу есть любую пищу и не толстеть. Большое количество сладкого, а это ведь тоже энергия, которая позволяет мышечную массу не терять — пусть это все и не очень полезно. В моем случае я могу есть любую пищу, все, что я хочу, ни в чем себя не ограничиваю и в этом плане мне, наверное, немножко полегче, чем Сен-Пьеру.

— Красное мясо обязательно, чтобы оставаться махиной, или достаточно курицы и рыбы?

— На мясе я не циклюсь. В рационе оно у меня есть, я его люблю, но также ем и курицу и рыбу, получаю белки из грибов и орехов. Не могу сказать, что мяса в рационе у меня очень много.

В ночь на 27 июня Волков проведет бой против Сирила Гана на UFC Vegas 30.