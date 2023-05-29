Дана Уайт ненавидит фильм «Воин» с Томом Харди

Голливудский актер Фрэнк Грилло («Воин», «День курка») заявил, что главе UFC Дане Уайту не понравился, возможно, самый популярный фильм о MMA «Воин» с Томом Харди в главной роли.

«Во время выхода картины ["Воин"] MMA не было настолько популярным. Дана Уайт ненавидит этот фильм. Ненавидит, — отметил Грилло в подкасте Inside of You. — Он считает, что в фильме показано неправильное представление о бойцах. Я снял сериал «Королевство», и Дана приходил на съемочную площадку. Ему все понравилось, потому что мы постарались сделать сериал похожим на то, что происходит в UFC».

Премьера фильма «Воин» состоялась в 2011 году. Картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Ник Нолти).