Аманда Нуньес: «Скоро придет день, когда я буду вынуждена уйти на пенсию»

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Мне нравится заниматься этим, я люблю свою работу. Но я понимаю, что скоро придет тот день, когда я буду вынуждена уйти на пенсию.

Не знаю, готова ли я принять такое решение. Я занимаюсь любимым делом. Смогу ли я попрощаться со спортом после такого долгого пути? Не уверена.

Я должна почувствовать, что время пришло. Должна быть готова к этому», — приводит слова 34-летней чемпионки Middle Easy.

10 июня на турнире UFC 289 Нуньес проведет защиту пояса в легчайшем весе против мексиканки Ирэн Альданы.