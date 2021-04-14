Глухов о жизни в Латвийской Республике: «Будет проще жить в Латвии, если ты уже облатышился»

Боец смешанного стиля Константин Глухов рассказал о травле и ущемлении русских граждан, живущих на территории Латвии, а также об отсутствии поддержки в свой адрес.

«Более 10 лет назад со мной на бокс ходил мастер спорта СССР Володя Коровин. Он меня бесплатно устроил на работу в фитнесс зал. Мой тренер говорил: «Ты скажи Володе, чтобы он тебе зарплату платил. Ты известный боец в Латвии». Я подошел, спросил, он ответил: «Нет, Костя. Если бы ты был не Глухов, а Глуховс. А лучше какой-нибудь Клявич, Крубич или Ляпич. Тогда бы у тебя были и зарплата и костюм спортивный и ещё много чего. Ты Глухов». Меня это очень зацепило», — поделился Глухов «СЭ».

Так же Константин Глухов рассказал о ненависти в адрес русских со стороны латвийцев.

«Будет проще жить в Латвии, если ты уже облатышился, стал думать по европейски. Потому что там ненависть большая к русским. Они открытым текстом говорят: «Валите русские к себе в Россию». В Риге не считают нужным учить русский. Они изучают немецкий, французский и английский. Хотя Россия под боком. Все это политика».

Еще латвийский кик-боксер обьявил об отсутствии поддержки в свой адрес не только со стороны зрителей, но и друзей.

«У Майриса Бриедиса помощь бешеная: банки, сотовая связь, питание. И мне обидно, что ты много лет за страну отдаешь все, а у тебя нет никакой поддержки. Ребята, вы же смотрите, болеете. Почему бы не помочь? Да, я официально не писал о помощи и то, что остался ни с чем. Меня кроме родителей и родственников с Латвией больше ничего не связывает. Друзей даже толком не осталось. Общаюсь только с одним, с двумя» — сказал Глухов «СЭ». (Илья Андреев)