Глухов о предстоящем бое с Минеевым: «Ему будет больно»

Латвийский кикбоксер и боец смешанных единоборств Константин Глухов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя с Владимиром Минеевым.

«Мне предложили, и я сразу согласился. Тем более бой по кикбоксингу, а я с нового года им активно занимаюсь. Ранее мне поступали предложения о боях ММА, но я не соглашался. Сейчас я живу в Харькове, на окраине города и у меня нет машины, чтобы добираться на занятия боксом, которые есть только в центре. Так и занимаюсь у себя на районе кикбоксингом. Тем более Минеев — хороший соперник. Как мне передали, организатором боя стала Федерация кикбоксинга России (Челябинск). Я обрадовался предложению.

В прошлом году на сборах в Таиланде я успел подраться с Тайсоном, но это был, так сказать, полуспаринг. Минеев, как соперник отличный. Конечно, многие думают, как он может со мною драться, но я не обращаю внимания на эти комментарии. Меня это не цепляет. Зачем просто так болтать? Сейчас я могу сказать только то, что ему будет больно.

Что касается организации, пока у меня нет контракта и визы. Сейчас этот вопрос решается. Ранее из-за проблем с визой я уже не попал на турнир и не смог попасть в Россию к родственникам, то есть у меня два разворота на границе. Поскольку бой организовывает Федерация кикбоксинга в России и все согласовывается официально, то я не думаю, что бой сорвется.

Самым большим гонораром за участие было 16 000 евро. В этот раз будет значительно меньше, без каких-либо бонусов, но, если честно, я сейчас нахожусь не в том положении, чтобы просить какую-то большую сумму. Смешно смотреть, как Саша Емельяненко запрашивает сверх суммы гонорара. Я не такой распиаренный как Емельяненко. Я всегда просто выходил и дрался", — рассказал Глухов «СЭ».

Ранее Владимир Минеев в своем Instagram сообщил, что 4 мая проведет бой по правилам кикбоксинга с 41-летним Константином Глуховым. Глухов не принимал участие в боях более двух лет из-за проблем с желудком. По статистика в ММА на счету у Глухова 34 победы и 17 поражений, в кикбоксинге — 55 побед, 22 поражения, 1 ничья.

(Илья Андреев)