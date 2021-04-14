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Ян Блахович проведет бой с Гловером Тейшейрой 4 сентября

20:06
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4 сентября на UFC 266 чемпион полутяжелого веса Ян Блахович будет защищать титул в бою с Гловером Тейшерой.

В начале марта Блахович защитил титул от чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи, победив его единогласным решением судей.

41-летней Тейшейра идет на серии из пяти побед подряд. С января 2019 года он побеждал Карла Роберсона, Иона Куцелабу, Никиту Крылова, Энтони Смита и Тиаго Сантоса.

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