Ян Блахович проведет бой с Гловером Тейшейрой 4 сентября

4 сентября на UFC 266 чемпион полутяжелого веса Ян Блахович будет защищать титул в бою с Гловером Тейшерой.

В начале марта Блахович защитил титул от чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи, победив его единогласным решением судей.

41-летней Тейшейра идет на серии из пяти побед подряд. С января 2019 года он побеждал Карла Роберсона, Иона Куцелабу, Никиту Крылова, Энтони Смита и Тиаго Сантоса.