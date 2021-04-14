Ян Блахович проведет бой с Гловером Тейшейрой 4 сентября
20:06
4 сентября на UFC 266 чемпион полутяжелого веса Ян Блахович будет защищать титул в бою с Гловером Тейшерой.
В начале марта Блахович защитил титул от чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи, победив его единогласным решением судей.
41-летней Тейшейра идет на серии из пяти побед подряд. С января 2019 года он побеждал Карла Роберсона, Иона Куцелабу, Никиту Крылова, Энтони Смита и Тиаго Сантоса.
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