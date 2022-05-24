Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) сообщил, что считает Чарльза Оливейру (33-8) чемпионом UFC в легком весе несмотря на то, что его лишили титула из-за провальной весогонки.

«Для меня Чарльз все еще остается чемпионом, — сказал бразилец в интервью The MMA Hour. — Думаю, что большинство людей считает его чемпионом. Эта ситуация с весами была безумной и просто нелепой. Если бы он был на пару фунтов больше, то я бы сказал, что это непрофессионально с его стороны. Но он был больше всего на полфунта. Чарльз — чемпион. Но я не собираюсь сидеть тут и говорить: «Они поступили неправильно с ним». Да, это немного неправильно, но что ты сделаешь? Таковы правила».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.