Округ Нью-Йорка ввел новый праздник «День Алджамейна Стерлинга». В городе прошел парад

Чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) прибыл в родной пригород Нью-Йорка Юниондейл, где местная власть устроила в его честь парад. Стерлинг сел в грузовик начальника пожарной части округа Нассо и прокатился по улицам пригорода, махая жителям рукой.

Также власти округа ввели новый праздник — 23 мая в пригороде Юниондейл объявлен Днем Алджамейна Стерлинга.

«Я довольно эмоциональный парень. Я стою перед вами и чувствую себя очень эмоциональным, — сказал на церемонии Стерлинг. — Мне по-настоящему повезло. Иногда я думаю, что это все сон. Думаю: ну когда же я уже проснусь?»

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Он победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).