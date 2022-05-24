Андрей Корешков подерется с Леонардо да Сильвой 18 июня на Shlemenko FC в Омске

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (25-4) в главном бою турнира лиги Shlemenko FC в Омске 18 июня на стадионе «Красная звезда» подерется с 26-летним бразильцем Леонардо да Сильвой (9-2). Об этом сообщил Александр Шлеменко (61-13) в своем Telegram.

Корешков идет на победной серии из трех боев. В последнем бою он одолел Ченси Ренкаунтри (16-5) техническим нокаутом в первом раунде 20 февраля на турнире Bellator 274.

Да Сильва идет на серии из 7 побед. В прошлом бою он одолел Даниэля Косту (1-1) на SC Incombat единогласным решением судей. Бой состоялся 29 мая 2021 года в Аракуари, Бразилия.