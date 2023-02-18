Гаджи Автомат получил перелом предплечья. Бойцу потребуется срочная операция

Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат получил перелом предплечья в бою с Фернандо Родригесом, сообщил тренер бойца Руслан Кривуша.

«Пришла информация, что кость сломана в нескольких местах. Как я вижу на снимке, осколки в двух местах. Доктора в клинике сказали, что впервые видят такую травму. Говорят, что нужно срочно отправить его в Москву на операцию», — сказал Кривуша «СЭ».

Наврузов техническим нокаутом в первом раунде уступил Родригес в поединке по правилам кикбоксинга. Бой проходил 17 февраля в Минске.