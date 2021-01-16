Хабиб сообщил главе UFC Уайту, что может возобновить карьеру

Россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не принял решение вернуться к выступлениям в ММА. Об этом в эфире сообщил президент UFC Дана Уайт. При этом он отметил, что россиянин допускает такую возможность при определенном условиии.

«Хабиб сказал, что он был впечатлен Оливейрой. Его слова о возвращении: «В следующие выходные два боя — Конор — Порье и Хукер — Чэндлер. Пусть они впечатлят меня. Пусть покажут что-то особенное, чтобы я захотел вернуться. И тогда я подумаю».

Поэтому если в этих двух боях парни покажут что-то особенное, Хабиб вернется и подерется с тем, кто его впечатлит. Сейчас Хабиб — лучший в мире, его последнее выступление было лучшим в карьере. Ему нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. И если бои на следующей недели будут так хороши, как я это предполагаю, то мы снова увидим Хабиба в деле", — сказал Уайт в интервью ESPN.

Ранее Уайт встретился со спортсменом в Абу-Даби (ОАЭ) и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.