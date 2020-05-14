Глава UFC поддержал семью Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт поддержал семью Хабиба Нурмагомедова, когда в СМИ появилась информация о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап Нурмагомедов — настоящий мастер боевых искусств, который живет жизнь полную гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности своему сыну, чемпиону Хабибу, в раннем возрасте и всегда был рядом на протяжении всей его карьеры.

Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых, когда он продолжает сражаться", — написал Уайт в Twitter.