Глава UFC поддержал семью Нурмагомедова
Глава UFC Дана Уайт поддержал семью Хабиба Нурмагомедова, когда в СМИ появилась информация о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова.
«Абдулманап Нурмагомедов — настоящий мастер боевых искусств, который живет жизнь полную гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности своему сыну, чемпиону Хабибу, в раннем возрасте и всегда был рядом на протяжении всей его карьеры.
Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых, когда он продолжает сражаться", — написал Уайт в Twitter.
I know how close Khabib is with his father and I'm saddened to hear about his current state. My thoughts are with Abdulmanap and the Nurmagomedov family as he continues to fight (2/2)— danawhite (@danawhite) May 13, 2020