Глава UFC Дана Уайт сообщил, что американец Тони Фергюсон сможет провести бой с победителем поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Бой пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

— Если Тони Фергюсон будет готов, то мы предложим ему такую возможность, — цитирует Уайта ESPN. — Хабиб — большая звезда, это его первый бой после дисквалификации. Порье также победил лучших в мире, включая Холлоуэя. Это будет большой бой.

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