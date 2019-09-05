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Глава UFC: «Фергюсон сможет встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Порье»

16:45
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что американец Тони Фергюсон сможет провести бой с победителем поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Бой пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

—  Если Тони Фергюсон будет готов, то мы предложим ему такую возможность, — цитирует Уайта ESPN. — Хабиб — большая звезда, это его первый бой после дисквалификации. Порье также победил лучших в мире, включая Холлоуэя. Это будет большой бой.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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