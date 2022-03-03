Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Японии

Объединительный бой в среднем весе между действующим чемпионом мира по версиям IBF Геннадием Головкиным (41-1) и чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) состоится 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония. Об этом сообщили промоутерские компании Teiken Promotions и GGG Promotions.

Изначально бой Головкин — Мурата должен был состояться в Японии 29 декабря на арене Saitama Super Arena. Однако из-за введенных в стране ограничений, вызванных пандемией коронавируса, бой был отложен.

В последний раз казахстанский боксер выходил на ринг против поляка Камила Шеремета (21-2) 18 декабря 2020 года. Головкин в седьмом раунде в четвертый раз отправил поляка в нокдаун, после чего бой был остановлен. Мурата боксировал в прошлый раз 23 декабря 2019 года, победив Стивена Батлера (27-2) техническим нокаутом в 5 раунде.