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Сегодня, 13:58

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Японии

Виктория Кравченко

Объединительный бой в среднем весе между действующим чемпионом мира по версиям IBF Геннадием Головкиным (41-1) и чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) состоится 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония. Об этом сообщили промоутерские компании Teiken Promotions и GGG Promotions.

Изначально бой Головкин — Мурата должен был состояться в Японии 29 декабря на арене Saitama Super Arena. Однако из-за введенных в стране ограничений, вызванных пандемией коронавируса, бой был отложен.

В последний раз казахстанский боксер выходил на ринг против поляка Камила Шеремета (21-2) 18 декабря 2020 года. Головкин в седьмом раунде в четвертый раз отправил поляка в нокдаун, после чего бой был остановлен. Мурата боксировал в прошлый раз 23 декабря 2019 года, победив Стивена Батлера (27-2) техническим нокаутом в 5 раунде.

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