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Сегодня, 09:10

Дана Уайт отреагировал на переход Нганну в PFL

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не хочет рисковать, поэтому решил перейти в PFL.

«Исходя из того, что я знаю об этой сделке [Нганну с PFL], она просто не имеет смысла, — сказал Уайт. — Это мое мнение. Вы собираетесь заплатить парню за то, чтобы он не дрался в течение года? Прошло уже 18 месяцев с момента его последнего боя, он дрался три раза за последние три года.

В тот день, когда мы его отпустили, я уже понимал, что произойдет. Франсис не хочет рисковать. Он явно не хотел рисковать против Джона Джонса. Особенно после того, что Джон сделал с Сирилом Ганом. И я за это его не виню. В СМИ звучит так, будто я говорю, что он [Нганну] его [Джонса] боится. Я не думаю, что он кого-то боится, просто он не хочет рисковать.

PFL собирается заплатить этому парню за подготовку к боксерскому поединку, который может даже не состояться, и в котором они, возможно, даже не будут участвовать. Какой в этом смысл?

Франсис мог заключить [с нами] сделку. Хантер [Кэмпбелл] все для этого сделал. Франсис просто думает, что у него на руках бой уровня Конор — Мейвезер, а это не так. Бои бойцов MMA с боксерами не имеют никакого смысла, но он [Нганну] думает, что там большие деньги. Я с этим не согласен.

У меня нет никаких претензий к PFL. Эти ребята всегда были суперпрофессионалами и никогда не говорили ничего плохого».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Дана Уайт
Франсис Нганну
UFC
ММА
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