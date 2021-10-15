Глава Союза ММА России Габдуллин: «Федор Емельяненко представляет опасность для любого тяжеловеса на планете»

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением о бое между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

— Джонсон — боец, который умеет терпеть, выдерживать темп и грамотно распределять свои силы на всю схватку, — цитирует Габдуллин RT. — Такие оппоненты самые сложные. Лично я ни разу не видел, чтобы Федор уклонялся от встречи с тем или иным соперником, выбирал. Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым, вне зависимости от роста, веса, опыта выступлений в тех или иных промоушенах.

— Совсем недавно контракты с промоушеном подписали Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос. Думаете, их бои с Емельяненко были бы менее интересными?

— Как я понимаю, ни Оверим, ни Дос Сантос не проявили особого желания драться с Емельяненко. Независимо от возраста Федор представлял, представляет и будет представлять опасность для любого тяжеловеса на планете. И дело даже не в том, что он является нокаутером. Главное, как он думает во время схватки, какие нестандартные решения принимает, как ломает геймплан противника. В мире нет ни одного бойца подобного уровня. Я тренировался с ним и знаю, о чем говорю.

45-летний Емельяненко последний раз выходил в октагон в декабре 2019 года на турнире Bellator 237, победив Квинтона Джексона нокаутом в первом раунде. 36-летний Джонсон последний бой провел в июне текущего года на турнире Bellator 261, уступив единогласным решением судей Валентину Молдавскому.