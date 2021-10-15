Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев обратился к своему сопернику Магомеду Исмаилову.

«Магомед, отпусти уже обиды прошлые. Хватит газовать, как тигр перед встречей с Запашным. 16-го все мне выскажешь в клетке. Ух-х-х, покуражимся. При любом раскладе тебя уже не забудут!

P. S. Ребята, обижаться на кого-то — значит, не владеть собой, не понимать ситуации или просто быть ребенком», — написал Минеев в Instagram.

Минеев и Исмаилов встретятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который пройдет в субботу, 16 октября, в Сочи.

У Минеева 15 побед, 1 поражение и 1 ничья в 17 поединках. На счету Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья в 20 боях.