Поединок Вадим Немков — Джулиус Англицкас на турнире Bellator 268 пройдет в ночь с субботы, 16-го, на воскресенье, 17 октября.

Бой действующего чемпиона из России и литовца станет главным событием вечера ММА в Финиксе.

Трансляцию турнира Bellator 268 можно будет посмотреть в прямом эфире на платном сервисе Okko Спорт. Старт поединков основного карда запланирован 17 октября на 06.00 по московскому времени.