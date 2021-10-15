Вадим Немков — Джулиус Англицкас: дата боя, где смотреть трансляцию Bellator 268
13:25
Поединок Вадим Немков — Джулиус Англицкас на турнире Bellator 268 пройдет в ночь с субботы, 16-го, на воскресенье, 17 октября.
Бой действующего чемпиона из России и литовца станет главным событием вечера ММА в Финиксе.
Трансляцию турнира Bellator 268 можно будет посмотреть в прямом эфире на платном сервисе Okko Спорт. Старт поединков основного карда запланирован 17 октября на 06.00 по московскому времени.
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