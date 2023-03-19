Глава Open FC: «Физиев слишком резко появился на карте топ-бойцов»

Президент Open FC Александр Гурьянов прокомментировал поражение Рафаэля Физиева в поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 286.

«Мы наблюдали большие истории взлета, — приводит слова Гурьянова пресс-служба Open FC. — Кажется, что еще год назад про Физиева знали только чистокровные эксперты ММА. А сегодня он в со-главном поединке против именитого Джастина Гэтжи. Резкий взлет? Однозначно!

Да, мы увидели хорошие три раунда. Да, Рафаэль показал всю свою яркую натуру, но у Джастина есть чуть больше, чем просто работа в разменах и желание разбить лицо сопернику. Он знает эти правила игры о том, как лучше надо работать в клетке, чтобы понравилось судьям.

Рафаэль слишком резко залетел на карту топ-бойцов UFC. Теперь под него будут готовиться, искать его изъяны. Теперь слово возьмет не только Рафаэль, но и его команда. После таких поединков боец выходит на новый уровень. Но только вместе со своей командой".