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Сегодня, 18:30

Глава лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян ответил основателю АСА Майрбеку Хасиеву на критику

Давид Хачатрян
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Президент поп-ММА лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян ответил основателю АСА Майрбеку Хасиеву, который в интервью «СЭ» предрек поп-ММА лигам крах, назвав их публику «недалекими».
«В корне не согласен с этим утверждением, — сказал Арутюнян в интервью «СЭ». — Наш промоушен находится сейчас на стадии развития. Я бы не разделял поп-ММА и ММА как явление. Наши бойцы делают одну работу. Мы сейчас номер 1 поп-ММА промоушен в России, прекрасно знаем свою стратегию, знаем, куда мы идем, и понимаем, что это только начало нашего пути. Свои позиции в ближайшие 10 лет мы сдавать не собираемся, будем только набирать обороты.
«Наше дело» является на данный момент той самой площадкой, которая дает молодым бойцам возможность развития. К нам приезжают ребята из многих регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока. Приходят неизвестными людьми. Но, подписав контракт с нашим промоушеном, они становятся знаменитыми, востребованными спортсменами. Я считаю, что «Наше дело» — это не только хайповый проект для зрителей, но и очень хорошая платформа для спортсменов».

Майрбек Хасиев
ММА
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