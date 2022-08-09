Артем Лобов рассказал, как уволился с работы и отказался от поддержки государства

Бывший боец UFC Артем Лобов (13-15) признался, что сложил все яйца в одну корзину, когда дело дошло до продолжения спортивной карьеры в единоборствах.

«Я уволился с работы, потому что Ирландия — очень развитая страна. Их система социального обеспечения очень хороша, — сказал Лобов в подкасте The Tragedy Academy. — Когда я уволился с работы, у меня не было постоянного дохода, и я даже не пытался получить социальное обеспечение. Я хотел сжечь все мосты. Не хотел, чтобы у меня была подушка безопасности. Я подумал: «Нет, к черту все!» Добейся или сломайся. Сделай или умри. Таков был мой менталитет».

Лобов провел в UFC семь боев, потерпев пять поражений. В последнем бою он проиграл единогласным решением Майклу Джонсону (20-18) 27 октября 2018 года на UFC Fight Night 138 в Нью-Брансуик, Канада.