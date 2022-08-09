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Сегодня, 17:28

Один из самых перспективных бойцов рассказал, почему отказал UFC

Давид Хачатрян
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27-летний хорват Роберто Солдич (20-3), завоевавший пять чемпионским поясов в различных европейских промоушенах, в том числе в KSW, сообщил, что UFC сделали ему предложение, но он выбрал ONE Championship.

«ONE Championship выполнила все мои просьбы, — отметил Солдич в интервью The MMA Hour. — Я сказал: «Я хочу заниматься кикбоксингом». Они ответили: «Без проблем». Я хочу что-то новое. UFC сделали мне отличное предложение, но ONE Championship — это самая большая организация боевых искусств в мире».

Солдич идет на серии из семи побед. Его следующий бой запланирован на октябрь в «Арена Загреб» в Хорватии.

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