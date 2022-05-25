Люк Рокхолд: «Хабиб, возможно, сейчас весит больше, чем Пауло Коста»

Экс-чемпион UFC Рокхолд считает, что Хабиб может сейчас весить больше, чем Пауло Коста

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) заявил, что перед поединком с Пауло Костой (13-2) он планирует потренироваться с Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Я люблю тренироваться со своими братанами, — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Мой кореш Чито [Марлон Вера] вон там качает свои трицепсы, а здесь работает Джейсон Парильо и все остальные ребята. На этой неделе мне надо будет подтянуть борьбу, и поэтому я потренируюсь с Хабибом во Флориде. Возможно, сейчас он весит больше, чем Пауло Коста. Хабиб — идеальный вариант, потому что поборовшись с ним, я легко расправлюсь с Пауло».

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он дрался против Яна Блаховича (28-9) 7 июля 2019 года на UFC 239. Рокхолд упал в нокаут во втором раунде.

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46).