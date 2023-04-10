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Камил Гаджиев: «Хабиб не возвращается в MMA. Он будет играть в футбол»

Гаджиев предполагает, что Нурмагомедов примет участие в футбольном проекте
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев предполагает, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) примет участие в футбольном проекте.

«Хабиб не возвращается в MMA, причем ни в каком качестве, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Он, скорее всего, будет играть в футбол. Почему? Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, и Кларенс Зеедорф не просто футболист — он очень предприимчивый футболист, у него бизнес, связанный с футболом, поэтому, мне кажется, Хабиб будет участвовать в каком-то околофутбольном проекте».

Ранее Нурмагомедов опубликовал в соцсетях видео, на котором он бегает по беговой дорожке, подписав: «Июль, я должен быть готов (не ММА)».

Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
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