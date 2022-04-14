Скотт Кокер: «Bellator готов к стенке на стенку с UFC»

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что если Дана Уайт захочет выставить своих чемпионов против чемпионов Bellator, то он на это согласится.

«На самом деле UFC решать, проводить ли с нами совместный турнир, — сказал Кокер на пресс-конференции перед Bellator 177. — Это не их бизнес-модель, но если они хотят выставить своих чемпионов против наших, то мы готовы. У нас лучшие чемпионы в каждом представленном весе. Мы сколотили достаточно грозный ростер бойцов. Не стоит недооценивать наших бойцов, потому что эти парни настоящие убийцы. Если UFC захотят, мы готовы».

Следующий турнир лиги Bellator 177 состоится 15 апреля в Сан-Хосе, Калифорния. В со-главном бою сойдутся финалисты Гран-при полутяжелого веса Вадим Немков (14-2) и Кори Андерсон (16-5), в то время как в главном бою подерутся непобежденный Эй Джей Макки (18-0) и Патрисио Фрейре (32-5) за титул чемпиона в полулегком весе.