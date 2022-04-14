Рефери UFC назвал самый захватывающий бой, который он когда-либо судил

Британский рефери UFC Марк Годдард сообщил, что самый невероятный бой, который он обслуживал, был между Исраэлем Адесаньей (22-1) и Келвином Гастелумом (16-8) 14 апреля на UFC 236.

Оба бойца бились за временный пояс чемпиона. В том поединке победу единогласным решением судей одержал нигериец (48-46, 48-46, 48-46).

«Поединок Келвина Гастелума и Исраэля Адесаньи — самый захватывающий бой, который я когда-либо судил в своей жизни. Большая честь. Я до сих пор ясно помню, что тогда происходило в клетке. Поистине удивительно», — написал Годдард в Twitter.