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Сегодня, 18:18

Рефери UFC назвал самый захватывающий бой, который он когда-либо судил

Давид Хачатрян
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Британский рефери UFC Марк Годдард сообщил, что самый невероятный бой, который он обслуживал, был между Исраэлем Адесаньей (22-1) и Келвином Гастелумом (16-8) 14 апреля на UFC 236.

Оба бойца бились за временный пояс чемпиона. В том поединке победу единогласным решением судей одержал нигериец (48-46, 48-46, 48-46).

«Поединок Келвина Гастелума и Исраэля Адесаньи — самый захватывающий бой, который я когда-либо судил в своей жизни. Большая честь. Я до сих пор ясно помню, что тогда происходило в клетке. Поистине удивительно», — написал Годдард в Twitter.

Исраэль Адесанья
UFC
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