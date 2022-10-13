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Сегодня, 09:29

Гилберт Бернс: «Оливейра финиширует Махачева в течение 3 раундов»

Гилберт Бернс заявил, что Оливейра финиширует Махачева в течение 3 раундов
Давид Хачатрян
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Менеджер Ислама Махачева (22-1) Али Абдель-Азиз предложил бразильскому полусредневесу UFC Гилберту Бернсу (20-5) сделать прогноз на бой Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева.

«Оливейра финиширует Махачева в течение 3 раундов», — написал Бернс в Twitter.

Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой станет главным событием вечера и пройдет пять раундов.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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