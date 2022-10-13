Оливейра — о Хабибе: «Если он вернется, я буду готов»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) в интервью ESPN сообщил, что он не верит, что Хабиб Нурмагомедов (29-0) вернется в бои, а также уверен, что финиширует Махачева в первом раунде.

— Люди говорят, что для тебя это самый тяжелый бой в карьере. Согласен?

— Нет.

— Почему?

— Ислам — протеже Хабиба, и он несет этот груз на своих плечах. А для меня это просто бой. Я бои не выбираю.

— Ты чувствуешь, что это будет бой против Ислама или против Ислама и Хабиба в одном лице?

— Это бой против Ислама, но если Хабиб хочет вернуться и отомстить за него, я буду готов.

— Вряд ли.

— Я тоже не думаю, что он вернется. Я полностью уважаю его решение.

— Каким видишь бой против Ислама?

— Я шокирую мир. Я собираюсь выиграть его в первом раунде. Я покажу разницу между моими навыками и его, уровнем моих соперников и уровнем его соперников. После этого люди поймут, почему чемпиона зовут Чарльз Оливейра.

— Ты все еще хочешь драться с Конором Макгрегором? Почему он так привлекает людей?

— Он неглупый, к тому же его окружают умные люди. Он вызывает у людей восторг своим дерзким поведением, он умеет продавать бои.

Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой станет главным событием вечера и пройдет пять раундов.