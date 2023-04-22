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Кори Сэндхэген: «Недавно начал читать Коран. Меня завораживают религии»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген рассказал о своем интересе к изучению религий.

«Меня растили как умеренно религиозного человека, без какого-либо фанатизма, — сказал Сэндхэген в интервью Youtube-каналу «Full Violence». — До меня просто доносили, что есть Бог, что есть такая-то организация жизни и так далее. Когда я стал взрослее, мои взгляды на это все изменились, но религия и то, как люди убеждают себя, что мир сотворен именно так — всегда было для меня суперинтересным. То, что люди убивают друг друга за то, что их верования различаются — это всегда просто мегазавораживало меня.

И все это пробудило во мне интерес к другим религиям — буддизму, индуизму, недавно я начал читать Коран. Меня просто завораживают религии, особенно поднаправления религий, которые занимаются самоисследованиями. Такие как агностики или, например, суфисты в исламе. Такие люди меня завораживают, потому что у них есть личный опыт, им не просто внушены какие-то верования«.

25 марта Сэндхэген победил раздельным решением Марлона Веру на UFC San Antonio.

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