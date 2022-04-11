«Мне было весело». Бернс сделал заявление после поражения Чимаеву

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) прокомментировал поражение Хамзату Чимаеву (11-0) на UFC 273, подчеркнув, что это был «жесткий и веселый» бой.

«Всем спасибо за добрые пожелания и сообщения, — написал Бернс в соцсетях. — Это был жесткий бой. Мне было весело. Да, это не тот результат, которого я хотел, но, к сожалению, в жизни так бывает. Я проделал много работы, был очень дисциплинирован, но что есть, то есть. Я ухожу, но ненадолго. Однажды я вернусь».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.