Чимаев: «Я в шутку назвал Рахмонова «чурбаном», но все решили, что это оскорбление»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) прокомментировал ситуацию с комментарием в соцсетях, в котором он назвал Шавката Рахмонова (15-0) «чурбаном». Спустя несколько минут комментарий пропал.

«Я не убирал комментарий. Мне пришло предупреждение о нарушении, и они сами его убрали, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Sport24. — Я в шутку сказал, но все решили, что это оскорбление. В России всегда нагнетают такие вещи.

Я никакого негатива к этому пацану не чувствую. Он хорошо идет. Если доберется до меня, то подеремся и посмотрим, кто сильнее. Мне без разницы, если дадут его завтра, я завтра с ним подерусь. Я особо не видел, как он дерется, но посмотрим. Если парень хороший, пусть добирается до меня.

Рахмонов в интервью Игорю Лазорину заявил, что Чимаев должен повторить эти слова ему в лицо. «Когда увидимся, пускай он мне это в лицо скажет», — сказал Рахмонов.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Рахмонов в предыдущем поединке на UFC Fight Night 200 (6 февраля) отправил в нокаут в первом раунде Карлстона Харриса (17-5).