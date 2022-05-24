Гилберт Бернс назвал двух бойцов, с которыми хочет подраться

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) заявил, что он больше не намерен предоставлять возможность молодым проспектам подняться в рейтинге, подравшись с ним. Бразилец подчеркнул, что теперь он «сторона А» и хочет боя с Колби Ковингтоном (17-3) или Хорхе Масвидалем (35-16).

«Думаю, что прямо сейчас имеет смысл подраться с Колби Ковингтоном или Хорхе Масвидалем, — приводит слова Бернса издание MMA Junkie. — Ради этих боев я готов помучаться со всеми юридическими вопросами. Если мне придется ждать, я буду ждать. Мне все равно. Я хочу эти два боя.

Я не собираюсь драться с еще одним проспектом. Теперь я сторона А. Не поймите меня неправильно, я готов драться с любым. Но сперва ты должен доказать, что ты заслуживаешь этого боя.

Я слишком много тренируюсь и даю возможность парням подняться в рейтингах. Но теперь все немного поменялось. Теперь я хочу подраться с Колби или с Хорхе".

В последнем бою Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Масвидаль проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.