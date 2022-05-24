Гилберт Бернс: «Это просто безумие, как много у меня появилось фанатов после поражения Чимаеву»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) сообщил, что после боя с Хамзатом Чимаевым (11-0) он стал получать гораздо больше поддержки и любви со стороны фанатов.

«Я всегда хотел стать популярным и топовым бойцом, и я приложил много усилий, чтобы добиться этого, — приводит слова Бернса издание MMA Junkie. — Сейчас мне нужно воспользоваться своей популярностью. Это просто безумие, как много фанатов и подписчиков у меня появилось за последнее время. Мне предлагают множество рекламных контрактов, поступает много заманчивых предложений, и это все мне поможет в следующем поединке.

На следующий поединок я выйду с привкусом крови. Тот бой против Хамзата был очень близким. Многие люди увидели мое сердце. Увидели, что я не сдаюсь. Я готов и дальше показывать это в следующих поединках. Мне нужно громкое имя, а чтобы закрепить свое наследие, я должен завоевать титул. Ничто, кроме громкого боя, не сможет приблизить меня к этому».

В последнем бою Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.