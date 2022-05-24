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Сегодня, 16:23

Гловер Тейшейра раскрыл план на бой с Иржи Прохазкой

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) признался, что в бою с Иржи Прохазкой (28-3) он будет искать возможность провести тейкдаун.

«Я знаю, что у Иржи другой стиль. Мы работали над тем, чтобы приспособиться к нему, — сказал бразилец в интервью The MMA Hour. — Иржи опускает руки и ждет, когда вы попадетесь на его уловку. Он не поднимает руки, ему все равно, что его могут ударить по голове. Он играет на контратаках. Во время боя я буду держать это в голове. Когда он начнет свою игру, я проведу ему тейкдаун. Он знает, что я заберу его ногу».

Тейшейра и Прохазка подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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