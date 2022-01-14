Гилберт Бернс: «Бой с Чимаевым под вопросом. Мы оба хотим его, но у UFC свои планы»

Боец полусреднего веса UFC Гилберт Бернс все еще не уверен, что их поединок с Хамзатом Чимаевым состоится.

«Пока ничего не понятно, поединок не утвержден. Я, как все, жду новостей. Возможно, они хотят поменять дату, возможно, поставят бой на апрель, возможно, на май. Думаю, что он все-таки состоится, но пока ничего не ясно наверняка. Что очень странно, ведь мы оба хотим подраться друг с другом.

Мне кажется, у UFC другие планы, другая стратегия. Они по-своему смотрят на то, как использовать бойцов, как их сводить... Они спросили меня: «Ты готов принять этот бой?». Я ответил: «Конечно». И на этом все закончилось. Поэтому пока все под вопросом. А так — мы много общались с Хамзатом, он начал писать мне еще с начала всего этого хайпа вокруг него. То доброго утра пожелает, то еще что-то. Я всегда ему отвечал».

Бернс 10 июля прошлого года победил единогласным решением Стивена Томпсона на UFC 264 в Лас-Вегасе. Чимаев в октябре задушил Ли Жиньлианга на UFC 267 в Абу-Даби.