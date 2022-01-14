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Сегодня, 18:53

В команде Хабиба рассказали о его состояния после заражения коронавирусом

Виктория Кравченко
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В команде российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказали о его состоянии. Ранее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.

«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», — сообщили ТАСС в команде.

В июле 2020 года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Источник: https://tass.ru/sport/13433447
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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