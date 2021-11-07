Гейджи выложил совместное фото с Чендлером из больницы

Американский боец UFC Джастин Гейджи в своем Instagram поделился фото из больницы после боя с Майклом Чендлером на турнире UFC 268. Он отметил, что на стене его тренера Тревора Уитмана должен висеть пояс чемпиона UFC.

«Благословлю Бога. Я не собирался уходить без шанса сделать так, чтобы на стене Тревора Уитмана висел еще один пояс», — написал Гейджи под фото с Чендлером.

Напомним, что поединок Гейджи — Чендлер был признан лучшим на UFC 268. Бойцы получили бонусы в размере 50 тысяч долларов.