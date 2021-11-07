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«Я иду за тобой, брат, я иду». Чимаев обратился к Усману после защиты чемпионского пояса UFC

16:22
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Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил американца Камару Усмана после победы над соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC 268.

Усман победил оппонента единогласным решением судей и в пятый раз защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

«Поздравляю. Хорошая работа, брат. Я иду за тобой, брат, я иду», — написал Чимаев в Twitter.

Напомним, что 27-летний Чимаев провел в ММА 10 боев и одержал 10 побед. 34-летний Усман одержал 20 побед и потерпел 1 поражение.

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Роман Шишов все материалы автора
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