«Я иду за тобой, брат, я иду». Чимаев обратился к Усману после защиты чемпионского пояса UFC
16:22
Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил американца Камару Усмана после победы над соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC 268.
Усман победил оппонента единогласным решением судей и в пятый раз защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.
«Поздравляю. Хорошая работа, брат. Я иду за тобой, брат, я иду», — написал Чимаев в Twitter.
Напомним, что 27-летний Чимаев провел в ММА 10 боев и одержал 10 побед. 34-летний Усман одержал 20 побед и потерпел 1 поражение.
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