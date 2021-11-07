«Я иду за тобой, брат, я иду». Чимаев обратился к Усману после защиты чемпионского пояса UFC

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил американца Камару Усмана после победы над соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC 268.

Усман победил оппонента единогласным решением судей и в пятый раз защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

«Поздравляю. Хорошая работа, брат. Я иду за тобой, брат, я иду», — написал Чимаев в Twitter.

Напомним, что 27-летний Чимаев провел в ММА 10 боев и одержал 10 побед. 34-летний Усман одержал 20 побед и потерпел 1 поражение.